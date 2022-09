Stadsbestuur zoekt nieuwe uitbaters voor cafetaria sporthal Appels

Dendermonde Nestje voor jongste kleuters in GO! Leefschool Keur

De jongste kleuters in de GO! Leefschool van Dendermonde, in de wijk Keur, worden vanaf dit schooljaar verwelkomd in het “Nestje”. “Dit moet de overstap van thuis naar school kleiner maken”, zegt coördinator Linsy Beeckwee.

1 september