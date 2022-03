Stadsbestuur wil weer zomervakantie vol speelstraten

Aalst BINNENKIJ­KER. Apotheek Renneboog al 145 jaar in handen van dezelfde familie: “Dankzij koningin Elizabeth is opa Jérôme als apotheker uit WO I gekomen”

Al 145 jaar vind je bij apotheek Renneboog in de Nieuwstraat in Aalst middeltjes voor elke kwaal. Dirk (67) is de vierde generatie van de familie Renneboog die het apothekersberoep uitoefent, zijn dochter Nathalie (39) zelfs al de vijfde. Niet alleen aan het interieur en de Renneboog-naam hangt veel geschiedenis vast, ook aan de geneesmiddelen. “Het familierecept van onze balsamine zalf is meer dan 100 jaar oud”, zegt Dirk.

