Stadsbestuur wil nog meer vergroening: inwoners kunnen plantenboxen bestellen voor tuin of tegeltuin

DendermondeMet een nieuw project wil het Dendermondse stadsbestuur nog meer inzetten op vergroening in de stad. Het werkt daarvoor samen met ABLLO vzw, het Actiecomité tot Beveiliging van het Leefmilieu op de Linkeroever en het Waasland. Inwoners kunnen zo voordelig plantenboxen voor hun tuin of tegeltuin aanschaffen.

“Als stadsbestuur willen we zoveel mogelijk ons steentje bijdragen voor een beter klimaat en tegen de klimaatopwarming”, zegt schepen van klimaat Leen Dierick (CD&V). “Om die doelstellingen maximaal te bereiken, doen we ook een beroep op onze inwoners. Samen kunnen we meer groen realiseren op het Dendermondse grondgebied. Extra pluspunt is dat Dendermondenaren zo hun tuin, gevel of de buurt opfleuren en er de biodiversiteit een groot plezier mee doen.”

Door de samenwerking met ABLLO kan elke Dendermondenaar die in een dorpskern of in dichtbebouwd gebied woont, een plantenbox aanvragen. “Over een tuin beschikken is daarvoor zelfs niet nodig”, zegt Dierick. “De planten in de box kunnen ook voor een tegeltuin gebruikt worden. Dat is een uitsparing in het voetpad voor de woning waar een klimplant of iets dergelijks kan groeien.”

Inwoners kunnen kiezen voor een plantenbox met bomen, struiken, klimplanten of vaste planten, maar er zijn ook combinaties mogelijk. Daarbij worden ook gratis zadenmengsel uitgedeeld. Een plantenbox kost 10 euro, maar heeft een plantenwaarde van 60 euro. Een plantenbox aanvragen, kan via een formulier dat te vinden is op de stadswebsite www.dendermonde.be/plantenbox. Bestellen kan tot eind augustus, de planten worden vervolgens geleverd in de loop van november.