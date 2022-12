Stadsbestuur waarschuwt voor valse e-mails van incassobureau

Grembergen Buren blijven zich verzetten tegen overkap­ping padelter­rei­nen zonder bouwvergun­ning: “Gedoogbe­leid van de stad tart alle verbeel­ding”

Het blijft rommelen in het dossier van de gigantische overkapping van de padelterreinen van KAVD in de Bakkerstraat in Grembergen, gezet zonder bouwvergunning maar mét subsidies van het stadsbestuur. De vrederechter besliste ondertussen dat er minder uren padel gespeeld moet worden, maar dat is voor de boze buurtbewoners niet voldoende. Het dossier zit ondertussen bij het gerecht in Gent. “Wij rusten niet vooraleer die overkapping, illegaal en zorgend voor overlast, afgebroken is”, klinkt het formeel.

