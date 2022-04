Stadsbestuur voert nog aantal aanpassingen in parkeerbeleid door bij herinrichting Oude Vest: “Tegemoetkomen aan wensen van buurt”

DendermondeBegin maart werd een beslissing genomen over de herinrichting van de Oude Vest in het centrum van de stad, maar er waren toch nog heel wat vragen bij de buurtbewoners en de handelaars. Vooral over het parkeren in het centrum van de stad waren er heel wat vragen, en daarom besloten ze enkele aanpassingen te doen binnen het bestuur.

Een verkeersvrije voetgangerszone, shop & go plaatsen van maximum dertig minuten, het zijn maar enkele van de aanpassingen die ze gaan doorvoeren op de Oude Vest in Dendermonde. In de buurt was er echter heel wat vrees voor de parkeerdruk, en daarom zijn er wat aanpassingen doorgevoerd. “De herinrichting heeft ook gevolgen voor het bewonersparkeren in de omgeving. We begrijpen dat deze aanpassing bezorgdheden met zich meebrengt. Om te verzekeren dat elke bewoner een parkeerplaats heeft overdag, ´s avonds en ´s nachts, hebben we enkele maatregelen uitgewerkt”, klinkt het.

Alle straten waar je momenteel gratis kan parkeren met een blauwe schijf worden omgevormd naar zones voor betalend kortparkeren van maximum twee uur. Op deze manier zal er meer rotatie zijn in de straten en komt er meer ruimte vrij voor de buurtbewoners om hier met een bewonerskaart te kunnen parkeren. Het gaat om deze straten: Lindanusstraat, Nijverheidsstraat, Zwijvickstraat, Weldadigheidsstraat, Leo Bruynincxstraat, Sint-Jacobstraat, Molenstraat, Begijnhoflaan (deel blauwe zone), Sint-Rochusstraat, Sint-Jorisgilde en het Gildenhof.

“Bewoners die momenteel enkel ´s avonds of´s nachts parkeren op de Oude Vest, kunnen een parkeerabonnement kopen voor de parking Mechelsepoort, het ondergrondse deel, of voor de nieuwe parking Hof van Saeys ,van zodra de parking opgeleverd is", klinkt het. “Dit abonnement is enkel geldig op week- en zaterdagen van 18 tot 9 u. en op zondag”. De kostprijs van dit abonnement wordt vastgelegd op 250 euro per jaar “Tot en met 2025 zal het lokaal bestuur voor de helft financieel tussenkomen in de kostprijs, waardoor u als bewoner de eerste jaren slechts 125 euro per jaar zal moeten betalen.”

De plaatsen zullen gelimiteerd worden, zodat klanten van de frituur op de Oude Vest of bezoekers ook nog een parkeerplaats kunnen vinden in de parkeergebouwen. De abonnementen zijn in de eerste plaats bedoeld voor de bewoners van de Oude Vest, als er nog capaciteit over is kan dit uitgebreid worden naar de omliggende straten waar de parkeerdruk het hoogste is.

De rest van de plannen met de shop en go zone en de voetgangerszone veranderen niet, die blijven behouden. Volgende week zijn er op donderdag, vrijdag en zaterdag nog infodagen voor iedereen die interesse heeft om de plannen te komen inkijken. Meer info kan je ook vinden op www.dendermonde.be/oudevest.