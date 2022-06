Stadsbestuur verhoogt dagprijzen rusthuizen en assistentiewoningen

Bewoners van de woonzorgcentra Aymonshof in Dendermonde-centrum en Hof ter Boonwijk in Sint-Gillis-Dendermonde zullen per maand een honderd euro meer moeten ophoesten voor hun verblijf in het rusthuis. De dagprijs stijgt er met 6,4 procent. Voor de rusthuizen is dat concreet 3 euro per dag. Voor de assistentiewoningen voor bejaarden in de residenties Klein Kwartier en Zilverpand gaat het om 1,5 euro per dag.

“Door stijgende enerigekosten, de lonen van stadspersoneel die al drie keer geïndexeerd zijn en stijgende bouwkosten waardoor de nieuwbouw voor het rusthuis in Baasrode twintig procent duurder is geworden, moesten we manieren vinden om een gat in de begroting dicht te rijden”, legt schepen Abbeloos uit. “We willen ook de schuld per inwoner, die in Dendermonde met 366 euro erg laag ligt, bewaken. Door uitgestelde investeringen door corona liggen er evenwel nog heel wat uitgaven op de plank dit jaar.”

Bij oppositiepartij Vooruit klonken tijdens de jongste gemeenteraad kritische noten bij de beslissing. “Niemand zal betwisten dat de stijgende levensduurte impact heeft op het stadsbudget”, zegt Niels Tas (Vooruit). “Maar op geen enkele manier horen we van het stadsbestuur welke maatregelen het allemaal zal nemen om daar het hoofd aan te bieden. Alleen de rusthuisbewoners worden geviseerd, net die mensen die kwetsbaar zijn. Pensioenen mogen dan al wat gestegen zijn, dat is niet verhouding met de stijgende uitgaven voor deze mensen.”

Volgens Abbeloos is er evenwel geen andere optie. “Niemand verhoogt graag de prijs voor rusthuisbewoners, maar we moeten de kostenstijging ergens compenseren. Normaal is er één keer per jaar een mogelijkheid tot indexering, maar de hogere overheid laat nu toe om dit al na een half jaar te doen.We gaan daar op in, net zoals dat gebeurt voor nog heel wat andere rusthuizen in de buurt.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.