Stadsbestuur past tarieven voor sportaccommodaties aan: “Verhoging door stijgende kosten”

De verhoging van de tarieven voor de sportaccommodaties werd tijdens de jongste gemeenteraad goedgekeurd. De laatste aanpassing op dat vlak dateert ondertussen van januari 2020. “Deze verhoging is noodzakelijk omwille van de stijgende energiekosten, investeringskosten en onderhoudskosten”, zegt schepen van sport Lien Verwaeren (CD&V). “We blijven investeren in onze infrastructuur om deze up-to-date te houden en duurzaam te maken. Want we vinden het belangrijk dat sporters kunnen blijven sporten en dat de accommodaties het nodige onderhoud krijgen. Maar daar hangt dus ook voor de stad een prijskaartje aan.”