Stadsbestuur op zoek naar vrijwilligers voor plantjes tegen kanker

Het Plantjesweekend zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 15, vrijdag 16 of zaterdag 17 september. Vrijwilligers trekken dan van deur tot deur of stellen zich op aan onder andere supermarkten om er azalea’s te verkopen. De opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker, vooral naar betere zorg voor mensen met kanker en hun naasten. “Wie graag mee een verschil wil maken voor mensen met kanker, kan helpen”, klinkt het. “Je kiest zelf hoe klein of groot je het aanpakt en kunt bij elke stap rekenen op ondersteuning van het stadsbestuur. Onder andere op de parking van de Aldi in Schoonaarde en op de parking van de Colruyt aan de Oude Vest in Dendermonde-centrum zal verkocht worden. Geïnteresseerden kunnen zich melden via algemeenwelzijnengezondheid@dendermonde.be of via 052/37.85.37.