Stadsbestuur bespaart: Straattheaterfestival Boulevart voortaan slechts elke twee jaar

Acrobatie, straattheater, muziek, circusacts en spektakel. Normaal kunnen de Dendermondenaren daar elk jaar in september van genieten, wanneert Boulevart het stadscentrum op stelten zet naar aanleiding van de start van het nieuwe culturele seizoen. Het festival lokt telkens een massa volk , jong en oud. Met een herziening van het meerjarenbeleidsplan is evenwel beslist dat het evenement voortaan niet meer jaarlijks maar slechts om de twee jaar zal plaatsvinden.

De beslissing is ingegeven door de noodzaak om te besparen bij het stadsbestuur. “Er zijn gestegen energiekosten en hogere personeelskosten door indexaties van de lonen”, zegt schepen van financiën Dirk Abbeloos (CD&V). “Als we niets aan ons beleid zouden veranderen, dan stevenen we tegen 2025 af tegen een tekort van maar liefst 40 miljoen euro. We moeten dus overal wat kijken waar we kunnen besparen.”