Stadsbeiaardier neemt liefhebbers op sleeptouw voor meezingavond op Grote Markt

Het was een primeur voor de Grote Markt van Dendermonde: een zotte singalong met muzikale omkadering door de beiaardklokken. En hoewel de weergoden het gebeuren niet echt meezaten, kwamen daar toch behoorlijk wat liefhebbers op af. Zij konden meezingen met onder andere “Always look on the bright side”, “Can’t help falling in love with you”, “Country Roads” en “Twee meisjes op het strand” tot zelfs het Ros Beiaard-lied.