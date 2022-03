Stad zoekt tijdelijke uitbaters voor Groene Dender: “Voor nog meer beleving en ontmoeting”

Lebbeke Nachtwerk of stevig feesten? Kinderho­tel ontfermt zich over je kroost: “Er is nood aan, tonen de boekingen”

Flexibele avond- of nachtopvang in crèches bestaat al langer, maar nu heeft ons land ook haar eerste kinderhotel. Aileen Tirez (29) en haar vriend Zeger Tirry (29) zetten daarvoor de deuren van hun huis in Lebbeke open. Een bijzondere locatie, want het is een voormalig klooster. “De kindjes slapen in de vroegere kapel.” Wij gingen de sfeer opsnuiven tijdens het logeerpartijtje van Fre, Cisse, Freyr en Lagherta.

