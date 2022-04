Stad zoekt jobstudenten voor kinderopvang

Dendermonde Jurgen Heuvinck werkt aan filmversie van ‘Ons Peird mag geen Ajuinen’: “Hebben verhaal uitgebreid, maar de basis blijft bewaard”

Geen nieuwe toneelversie, maar wel een langspeelfilm van het in Dendermonde gekende stuk ‘Ons Peird mag geen Ajuinen’ is in de maak. Daar zorgt Jurgen Heuvinck, creatieve bezige bij uit Dendermonde, voor. Filmvertoningen zullen in december plaatsvinden. “Maar eerst is er dus gigantisch veel werk voor de boeg”, zegt Heuvinck enthousiast.

