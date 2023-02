Stad zet beleid voor haar zevenhonderd vrijwilligers op punt: “Ze zijn allemaal van goud waarde”

Appels/Dendermonde Nieuw leven voor Theresaka­pel dankzij Geert De Boeck: “Zonde dat dit zou verloren gaan”

Er groeiden varens op de gevel en het dak was rot en lek. Maar de Heilige Theresakapel in Appels, gaat een nieuwe toekomst tegemoet. Dat is te danken aan buurtbewoner Geert De Boeck, die het gebouwtje eigenhandig restaureerde. “Het doet me plezier dat nu al voorbijgangers rust vinden op deze plek”, zegt hij.

24 januari