Stad werkt uniform beleid voor haar zevenhonderd vrijwilligers uit: “Ze zijn immers allemaal van goudwaarde”

Dendermonde WEERBE­RICHT. In Dendermon­de bewolkt weer vanochtend

Gedurende de ochtend gaat het redelijk bewolkt weer in Dendermonde over in licht bewolkt weer. Het is overwegend bewolkt, de temperatuur wordt tussen de 0 en 4 graden met een zwakke wind uit het noordoosten.

28 januari