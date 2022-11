Stad viert vrede op Wapenstilstand met aandacht voor slachtoffers geweld, optocht en wijding nieuwe beiaardklok

Dendermonde RESTOTIP. Hellopoké in Dendermon­de. Gezonde ingrediën­ten in lekkere en goed gevulde pokebowls

De eerste pokebowl-zaak in ons land gevestigd aan een marktplein. Het is voor Hellopoké meteen een primeur, maar voor het eerst is hiermee in Dendermonde ook een zaak te vinden die uitsluitend draait rond kraakverse pokebowls. Om ter plaatste op te eten of mee te nemen. Wij deden de test en bleken na het eten van zo’n kleurrijk kommetje boordevol gezonde ingrediënten meer dan voldaan.

10 november