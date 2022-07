Stad verhoogt infrastructuurfonds voor verenigingen met half miljoen

Oudegem Fiësta Aaghem is helemaal terug: “Na ingetogen versie vorig jaar nu alle registers open met drie dagen feest”

Fiësta Aaghem, het festival van ‘t Pyl in Oudegem, is helemaal terug van weggeweest. Dubbel en dik zelfs, want met de vijftiende jubileumeditie beloven de organisatoren zelfs drie dagen feest. “Nog nooit hebben we zoveel variatie aan muziek en animatie gehad. Alle registers gaan open”, klinkt het.

7 juli