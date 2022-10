Stad test BE-Alert op 6 oktober: “Ook kans om nog in te schrijven voor wie dat nog niet deed”

BE-Alert is een nationaal alarmeringssysteem om de bevolking die rechtstreeks bij een noodsituatie betrokken is, snel te verwittigen en instructies te geven. Ze krijgen dan een bericht als ze ramen en deuren moet sluiten of moeten evacueren bij een giftige rookwolk, een gaslek, een grote brand, ... Ofwel gaat dat via een sms ofwel via een gesproken bericht op een mobiel toestel of vaste telefoonlijn.