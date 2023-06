Stad schenkt in beslag genomen voertuig aan leerlingen van Oscar Romero College als oefenmateriaal

Onveilig rijgedrag met cocktail van drugs levert beklaagde boete en rijverbod op

A.M. stond dinsdag voor de politierechtbank in Dendermonde nadat hij bijzonder gevaarlijk rijgedrag vertoonde in het verkeer. Hij sprong in het oog van de politie die de man uiteindelijk ook langs de kant van de weg zette. Hij bleek onder invloed van drugs te zijn.