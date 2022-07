Stad plaatst verplaatsbare voetbalkooi in wijkspeeltuintje: “Zal in verschillende wijken geplaatst worden”

De metalen pannakooi is er gekomen nadat het jeugdopbouwwerk hier om had gevraagd aan de stad. Kasper Taymans is kersvers jeugdopbouwwerker en is blij dat er via een subsidie de kooi kon aangekocht worden om te plaatsen op de speeltuin. “Met dit project bieden we jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding aan. De jongeren hebben hier zelf mee over kunnen beslissen en zo hebben we iets veranderd aan de publieke ruimte in Dendermonde", zegt Kasper.