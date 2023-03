Stad ondersteunt bij energievragen: al meer dan 300 gezinnen kregen hulp

Al meer dan driehonderd gezinnen in Dendermonde kregen in 2022 hulp om het hoofd te bieden aan stijgende energiekosten. Het stadsbestuur wil ook dit jaar verder inzetten op die ondersteuning.

Het stadsbestuur besliste een jaar geleden om inwoners te ondersteunen die betaalproblemen ervaren door een hoge eindafrekening van de energiefactuur of zich geldzorgen maken wegens hoge maandelijkse energiefacturen. Dat ging om financiële tussenkomst, bemiddelen of een betaalplan opstellen. In 2022 werden daarmee meer dan 300 gezinnen geholpen. 206 gezinnen kregen een verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds, 39 gezinnen kregen ondersteuning via de minimale leveringen voor aardgas en elektriciteit, 47 gezinnen kregen steun bij energiebesparende maatregelen en 20 gezinnen werden financieel gesteund bij de betaling van hun afrekeningsfactuur.

In 2023 zal het stadsbestuur hierop verder werken. “We hebben een maatschappelijk werker ter beschikking die met gezinnen de factuur en de afrekening grondig doorneemt”, zegt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Het Sociaal Huis werkt samen met Goed Wonen om de energiescan in te zetten als hulp om energie te besparen. De Energiesnoeier zoekt dan weer naar nutteloos energieverbruik en geeft interessante tips om water, verwarming en elektriciteit te besparen. Er wordt ook een gratis spaarpakket ter waarde van 25 euro geïnstalleerd. En bij hoge afrekeningen kan de maatschappelijk werker bemiddelen in een afbetalingsplan of na een sociaal onderzoek een toelage verlenen.”

Wie vragen heeft over zijn energiekosten of moeilijkheden ervaart, kan altijd in het Sociaal Huis binnenspringen. Dat is vrij toegankelijk op maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur.

