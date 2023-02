Stad maakt update van klimaatplan: al bijna negen procent minder CO2-uitstoot

Ten opzichte van 2011 45 procent CO2-uitstoot besparen. Dat is het doel van het klimaatplan. Momenteel tekent Dendermonde al een daling van bijna negen procent op, maar tussen nu en 2030 moet nog eens 69 kiloton bespaard worden. “Daarvoor gaan we samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, Futureproofed, onze eigen diensten en geëngageerde inwoners aan de slag”, zegt schepen van klimaat Leen Dierick (CD&V). “Er zijn acties rond wonen, mobiliteit, ondernemen en landbouw. Ook voor de productie van hernieuwbare energie en warmte hebben we oog. We willen als stad een voorbeeld zijn voor anderen.”

Er zijn verschillende ambities. Zo is het de bedoeling 55 procent te besparen op het energieverbruik van de stedelijke gebouwen. De uitstoot van stadsvoertuigen moet vijftien procent omlaag. “We streven ook naar dakisolatie voor 40 procent van de huizen die daar nog niet of onvoldoende over beschikken”, zegt Dierick. “Bovendien denken we aan de aanleg van een warmtenet en willen we huishoudens mee laten instappen in duurzame wijkrenovaties.”

Er zijn ook acties voor inwoners die zich mee willen inzetten om de milieudoelstellingen te halen. Zo kunnen klassen nog tot 17 maart deelnemen aan de escaperoom in het administratief centrum om alles te weten te komen over de impact op het leefmilieu door smartphones. De stad stimuleert ook de aanleg van tegeltuintjes met extra voordelig groen via de plantenbox. En er is ook een systeem van autodeelwagens in de stad. Alle info is te vinden op www.dendermonde.be/klimaatplan.

