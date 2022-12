Stad laat plan voor nieuw Administratief Centrum in vroeger Proximusgebouw vallen: aankoop pand gaat niet door

Lebbeke Bestuur­ster onder invloed knalt tegen betonnen verlich­tings­paal

In de Baardegemstraat in Lebbeke is in de nacht van zaterdag op zondag een bestuurster met haar voertuig tegen een betonnen verlichtingspaal aangereden. De schade in de straat was groot, maar bij het ongeval raakte gelukkig niemand gewond.

11 december