Stad houdt openbaar onderzoek voor ruimtelijke uitvoeringsplannen van achterhaalde bestemmingen

De gemeenteraad heeft op 6 december 2022 het ontwerp van het RUP Achterhaalde bestemmingen voorlopig vastgesteld. In het Ruimtelijk Uitvoeringsplan of RUP Achterhaalde bestemmingen bundelen ze een aantal gebieden waar verdere of nieuwe ontwikkelingen stroppen door de onderliggende planologische bestemming. Met een nieuwe bestemming en bijhorende voorschriften willen we hier een mouw aan passen. Het gaat dan onder meer om enkele gronden in Oudegem, maar ook in Sint-Gillis-Dendermonde en Baasrode.

Om de bewoners hier ook over te informeren organiseert de stad een openbaar onderzoek. Dit loopt van maandag 2 januari 2023 tot en met 3 maart. Je kan het dossier raadplegen via https://www.dendermonde.be/rupachterhaaldebestemmingen of in de Stadswinkel tijdens de openingsuren.

Er is een infomoment gepland op dinsdag 31 januari 2023 om 20 u. in de polyvalente zaal van de Zonnebloem, Breestraat 109. Inschrijven vooraf is verplicht en kan door ten laatste op 29 januari 2023 een mail te sturen naar stedenbouw@dendermonde.be. Je kan bemerkingen en bezwaren indienen tijdens het openbaar onderzoek.

