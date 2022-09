Stad herdenkt bevrijding aan monument slachtoffers Scheldebrug

Sint-Gillis-Dendermonde Vuurspuwer zet eerste schooldag HEHAschool in vuur en vlam

De HEHAschool in Sint-Gillis-Dendermonde blies donderdag het nieuwe schooljaar vuur in. Daarvoor was een vuurspuwer te gast in de wijkafdelingen in de Tuinwijk en de Hullekenstraat.

1 september