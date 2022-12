Stad heeft Klimaatadaptieplan klaar: “Onze omgeving wapenen tegen klimaatverandering met meer dan zestig acties”

“Hoe kunnen we de effecten van de klimaatverandering aanpakken en onze omgeving daartegen beschermen? Op die vraag hebben we antwoorden gezocht en op basis daarvan heel wat acties uitgestippeld”, zegt schepen van klimaat Leen Dierick (CD&V). “Dit is een lang traject geweest, met gesprekken en overleg met inwoners, landbouwers, verenigingen, diensten en heel wat andere partijen. We hebben daar onze tijd voor genomen om tot een degelijk plan te komen dat de basis legt voor hoe we de strijd tegen hitte, verdroging, overstroming en verlies aan biodiversiteit aanpakken. We willen in Dendermonde een omgeving die ons wapent tegen dat veranderende klimaat en tegelijk ook de uitstoot van broeikasgassen aanpakken.”

Het Klimaatadaptieplan bevat daarvoor 61 concrete affiches, waarvan 15 met prioriteit uitgevoerd zullen worden. Het gaat dan om meer oppervlakte ontharden zoals op de Groen Dender en in de Elsboswijk, de landbouw van extra kleine landschapselementen zoals knotwilgen voorzien, open waterlopen behouden, in vergunningen richtlijnen voorzien voor beter klimaat, bebossen, meer ruimte geven aan water en dergelijke. “Omdat we beseffen dat we dit als stadsbestuur niet alleen kunnen, willen we hier ook zoveel mogelijk inwoners in meetrekken”, zegt Dierick.

Eerste wapenfeit in die zin is de Plantenbox 2023. Daarvoor werkt de stad samen met Abblo vzw. Dat betekent dat inwoners voor slechts 10 euro een plantenbox ter waarde van 60 euro kunnen aanschaffen om de tuin, tegeltuin of bloembak van extra groen te voorzien. In zo’n box zitten naar keuze een boom, struiken, vaste planten, klimplanten en bloembollen. “Dit project is hitte in de stad tegengaan, ontharden én vergroenen in één”, zegt Dierick. “Straten en tuinen krijgen met dit initiatief een flora- en fauna-boost.”

Wie een plantenbox wil, kan inschrijven via jenny.delaet@ugent.be. Alle info: www.dendermonde.be/plantenbox2023.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.