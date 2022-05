Stad haalt boerenganzen aan Broekkant weg wegens te veel klachten, dorp reageert verbolgen: “Wat is het volgende? Bevers weghalen omdat ze bomen kappen zonder vergunning?”

Dendermonde Sivafrost plaatst paarden­hoofd van Leo De Rycke aan bedrijf: “Beeld past perfect bij onze firma”

Na de meer dan geslaagde veiling van de tien kunstige paardenhoofden die deel uitmaakten van het project Paardenkracht in Dendermonde, krijgen die één voor één een nieuwe plek in het straatbeeld. Sivafrost is trots op de plaatsing van het paardenhoofd bewerkt door Leo De Rycke aan de toegang van het bedrijf op industrieterein Hoogveld. “De blauwe kleur en de vlammen passen perfect bij onze firma”, klinkt het.

27 april