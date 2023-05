Stad bekijkt mogelijkheid voor creëren kinderopvang in lokale bedrijven

Euthanasie­pro­ces tegen dokter Joris Van Hove krijgt doorstart: arts kan niet veroor­deeld worden, zo zegt Grondwette­lijk Hof

Het ophefmakende assisenproces tegen drie artsen mag dan al van begin 2020 dateren, het doek over de euthanasiezaak is nog altijd niet gevallen. Dinsdag vond een doorstart plaats voor de Dendermondse rechtbank. Althans voor wat dokter Joris Van Hove (61) uit Sint-Niklaas betreft. De rechter moet oordelen of die een fout maakte bij de euthanasie op Tine Nys. “Het Grondwettelijk Hof is alvast duidelijk: daar is geen wettelijke basis voor”, benadrukte zijn advocaat Walter Van Steenbrugge in zijn vurig pleidooi.