Staatssecretaris Nicole De Moor bezoekt dienst Vreemdelingen in Ros Beiaardstad

OPROEP. De voetgan­gers­zo­ne op de Oude Vest, een goed idee of moet het stadsbe­stuur terug naar de tekentafel?

De onrust rond de heraanleg van de Oude Vest, een van de belangrijkste winkelgebieden in Dendermonde bereikte dit jaar een climax. De drukke straat met veel parkeergelegenheid moet volgens de stad worden omgevormd tot “een aangename winkel-wandel-woonstraat”, tegen de zin van de lokale handelaars en omwonenden. Intussen ligt het dossier bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Vooral de voetgangerszone tussen de Brusselsestraat en Lindanusstraat is een doorn in het oog. Maar wat vindt u van die nieuwe autovrije zone? Een goed idee, of ziet u een alternatief?