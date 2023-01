Sportraad op zoek naar kandidaten voor sporttrofeeën

Lebbeke Plan voor nieuw vrijetijds­cen­trum Konkelgoed klaar: “Op palen tegen waterover­last en box in box tegen geluid”

Het ontwerp voor een nieuw vrijetijdscentrum in Lebbeke is klaar. Op de site Konkelgoed zal een complex van ruim zeshonderd vierkante meter verrijzen. De eerste spade moet tegen maart 2024 in de grond. Wij doken in de plannen van een nieuwe thuis voor jeugd-, sport- en cultuurverenigingen.

18 januari