Speler KFC Baasrode start crowdfunding voor door brand getroffen VC Eendracht Houtem

Bijna 29 kilometer of 42 minuten met de wagen liggen Sint-Lievens-Houtem en Baasrode van elkaar verwijderd. Eendracht Houtem en KFC Baasrode spelen ook niet in dezelfde reeks. Maar toch start Baasrodenaar Thibault Buys een crowdfunding op om de Houtemse voetbalclub te helpen. “Omdat de beelden me aangrepen en ik mijn collega voetballers ginder zo snel mogelijk weer op het veld wil zien. Banden met de club heb ik niet en hun spelers ken ik enkel uit enkele voetbalgroepen op Facebook. Als mijn ploeg getroffen wordt door een zware brand zou het het ook appreciëren als anderen ons steunen. Corona zorgde al voor een serieuze financiële aderlating bij de amateurclubs en als je dan ook nog eens getroffen wordt door een alles verwoestende brand, moet dat heel hard aankomen", bedenkt de 23-jarige voetballer. Een steentje bijdragen kan via deze link.