Speelplein Toeter viert tiende verjaardag

Topzomers zijn het waar Speelplein Toeter op terugkijkt. En hetzelfde willen ze voor de vakantie die nu bezig is. Tot en met vrijdag 12 augustus verzamelen op de site van gemeenteschool ‘t Kraaiennest aan de Rootjensweg in Grembergen dagelijks enthousiaste monitoren om met kinderen te spelen. En dit jaar krijgt de zomer een speciaal tintje want Toeter is aan zijn tiende werkjaar bezig. Dat werd gevierd tijdens een Zomerbar op het terrein. Een zeventigtal kinderen, ouders en andere sympathisanten genoten daar van een fris drankje en een burger van de foodtruck Meals & Wheels. Extra animatie was er met springkastelen en een schmink- en tattoostand. “We doen er graag nog eens tien jaar bij”, zeggen Lisanne Heirman, Flore Delagaye, Robbe Verbeke en Yana Covents, de verantwoordelijken van Speelplein Toeter.