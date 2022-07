Speelplaneet trapt speelpleinzomer op gang: “Last minute nog genoeg animatoren gevonden voor zorgeloze zomer”

DendermondeDe Speelplaneet heeft woensdag de speelpleinzomer op gang getrapt. Tientallen kinderen kwamen meteen langs op de site van gemeenteschool De Toverboon. “En met wat geluk is dat de laatste keer op deze plek en zitten we volgende zomer eindelijk in onze definitieve thuis in Baasrode”, zeggen de monitoren hoopvol.

De 24ste zomer voor de Dendermondse speelpleinwerking De Speelplaneet is het dit jaar. Verwacht wordt dat gemiddeld zo’n honderd kindjes per dag naar het speelplein zullen komen, met de eerste week pieken tot 140 kinderen tussen zes en veertien jaar. Woensdag vonden die alvast meteen weer hun draai op de site van gemeenteschool De Toverboon aan de Denderbellestraat in Sint-Gillis.

Het is al een paar zomers op rij dat De Speelplaneet hier vertoeft, in afwachting van een definitieve stek. Die krijgt aan het nieuwe scoutsterrein in Baasrode vorm en er wordt al jaren op gewacht. “Maar we zijn hoopvol”, zegt hoofdmonitor Gerben Vanderyse. “Verhuisplannen komen steeds dichterbij. Ons materiaallokaal voor stockage van ons spelmateriaal krijgt meer en meer vorm. Als alles goed gaat, zitten we volgende zomer in Baasrode. Dan komt een einde aan 23 jaar rondzwerven langs verschillende locaties in Groot-Dendermonde. We kijken er naar uit.”

Dat de verhuis in zicht is, bevestigde ook schepen van jeugd Lien Verwaeren (CD&V) tijdens de jongste gemeenteraad. De raadsleden keurden een aanpassing van het samenwerkingsakkoord tussen stadsbestuur, Scouts Baasrode en Speelplaneet goed. “Dat is belangrijk opdat beide verenigingen kunnen beschikken over een voldoende grote opslagruimte”, zegt Verwaeren. “We beseffen dat dit project al heel lang aansleept, maar er zijn dan ook veel partijen betrokken en dan heb je de timing niet altijd in de hand. De Speelplaneet vroeg meer bergruimte en daar hebben we werk van gemaakt. Dat dit gebouw zo goed als klaar is, is heel hoopvol.”

In afwachting van de verhuis staat nu eerst nog een leuke speelpleinzomer in De Toverboon op het programma. Al was er voor de start van de speelpleinwerking nog een last minute zoektocht naar extra animatoren nodig. “Om de vele kinderen perfect te kunnen opvangen, is genoeg volk nodig”, zegt Vanderyse. “Op het laatste nippertje hebben we nog genoeg animatoren gevonden, waardoor we elke week sowieso een minimumbezetting hebben. Hierdoor komt geen enkele speelpleinweek in het gedrang. Nog meer animatoren blijven natuurlijk nog steeds welkom. Geïnteresseerde jongeren kunnen daarvoor een mailtje sturen naar info@speelplaneet.net.”

De Speelplaneet is deze zomer actief tot en met 19 augustus. Vooraf inschrijven is niet nodig. Kinderen die willen meespelen, zijn gewoon elke werkdag welkom van 9 tot 17 uur. De werking volgen kan via Facebook, Instagram en TikTok.

