Soep met “babbeltjes” om tiendaagse van Geestelijke Gezondheid op gang te trappen

DendermondeBezoekers van de wekelijkse maandagmarkt in centrum Dendermonde konden op de Grote Markt proeven van soep met “babbeltjes”. Ook de mascotte Warme William, die jong en oud aanmoedigt om te praten over wat hen bezig houdt, was van de partij. Hiermee is het startschot gegeven van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid rond mentaal welbevinden.

De Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid is een initiatief van het Dendermondse stadsbestuur en loopt van 1 tot 10 oktober. Slogan is “Top in je kop”. Bedoeling ervan is om “mentaal welbevinden” en “psychische kwetsbaarheid” bespreekbaar te maken. In Dendermonde staan er de komende tien dagen daarom dan ook allerlei activiteiten rond die thema’s op de agenda.

Volledig scherm © Geert De Rycke

De tiendaagse werd maandag op gang getrapt tijdens de wekelijkse marktdag. Op de Grote Markt konden voorbijgangers bij een tas “soep met babbeltjes” het activiteitenprogramma voor de komende week leren kennen. Ook Warme William was van de partij. De blauwe beer, voor de gelegenheid deze keer een vermomming van schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA), nodigt jong en oud uit om met elkaar te praten over leuke, maar ook moeilijke onderwerpen. “Zo kan iedereen een Warme William zijn voor iemand anders door te luisteren naar zijn of haar verhalen”, zegt Roggeman.

In het park aan lokaal dienstencentrum Zilverpand, aan de Nieuwburcht, is in dat kader ook een “babbelbank” neergezet. Iedereen kan zich daar neerzetten en een gesprek voeren met iemand anders of één van de mensen van het dienstencentrum en Netwerk Geestelijke Gezondheid. Op dinsdag 4 oktober kunnen liefhebbers terecht in natuurreservaat Bastion VIII voor een “bosbad”, een onderdompeling in de natuur met stretching, meditaties, ademhalingsoefeningen, relaxatie en bezinning. Vanaf woensdag 5 oktober start dan weer een reeks workshops rond “Wrap”, een EHBO-koffer voor geestelijk welzijn en veerkracht, en op donderdag 6 oktober wordt er gewerkt rond de geluksdriehoek.”

De Welzijnsweek sluit af met een avond “Zie Ze Zingen”, op donderdag 6 oktober. Om 19 uur is iedereen welkom in de bibliotheek van Dendermonde voor een zangavond vol toegankelijke en erkenbare liedjes. Info over alle activiteiten: www.dendermonde.be/topinjekop.

Volledig scherm © Geert De Rycke

Volledig scherm © Geert De Rycke

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.