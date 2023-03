Slechts vier nieuwe kleuters zeker van plaatsje in buitengewoon onderwijs Het Laar: ouders kamperen aan schoolpoort

Jonge beklaagde riskeert strenge straf na meerdere politieach­ter­vol­gin­gen: “Feiten werden alleen maar erger”

Mike B. uit Dendermonde stond dinsdag voor de politierechtbank in Dendermonde voor verschillende overtredingen in het verkeer, met als hoogtepunt twee politieachtervolgingen op zes dagen tijd. Hierbij verwondde hij ook verschillende agenten, waarvan er nog een altijd werkonbekwaam is. “In plaats van te minderen werden de feiten steeds erger met de achtervolgingen als hoogtepunt, alleen een strenge straf is hier op zijn plaats", aldus het openbaar ministerie.