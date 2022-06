SK Oudegem organiseert allereerste familiedag

Rustig wonen in de Dender­streek? Check dan zeker dit Durabrik-woonpro­ject

Goed nieuws voor wie op zoek is naar een leuke woning in Lede. Binnenkort zal projectontwikkelaar Durabrik daar starten met de uitbreiding van de recente site in de Spoorstraat. En om deze vijf redenen zou dat wel eens jouw woondroom kunnen zijn.