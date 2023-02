Sjikke Stikken verkozen tot beste groep van Baasrode Carnaval

De carnavalsstoet in Baasrode oogstte zondag veel succes. Naast enkele bezoekers uit omliggende carnavalsgemeenten, toonden vooral de Baasroodse groepen zich van hun beste kant. Dat eindigde bij de prijsuitreiking uiteindelijk in een eerste plaats voor De Sjikke Stikken. De groep kon ook de publieksprijs, die carnavalsvereniging De Soevereinen organiseerde, in de wacht slepen. Toeschouwers hadden daarvoor hun stem uitgebracht via een QR-code.

De eerste prijs was voor De Sjikke Stikken, de kers op de taart van een jublieum. De groep nam voor de twintigste keer deel aan de cavalcade in Baasrode. Thema was dan ook ‘Café Jubilee’. “Daarmee zetten we ons stamcafé De Marquise in de bloemekes, waar we opgericht zijn”, zegt Sven De Visscher. “We vonden ons twintigjarig bestaan ideaal om alle voorbije en huidige café-uitbaters te bedanken. We danken ons café voor onze jubilee.”

Op de tweede plaats in de rangschikking eindigden D’Omerkes. Zij brachten, jarenlang na de verhuis, de brandweermannen weer naar Baasrode. De derde plaats was weggelegd voor De Biermoilen. Zij sloten de carnavalsstoet zondag af door ‘laaif oep anten’ te gaan met Radio Bostroë.

Wie de carnavalsstoet van Baasrode wil herbeleven, kan dat via het sfeerverslag in deze link: IN BEELD. Baasrode viert als vanouds: “Na twee zonder moet dit een onvergetelijke carnaval worden”

Volledig scherm De Sjikke Stikken. © Geert De Rycke

Volledig scherm De Sjikke Stikken. © Geert De Rycke

Volledig scherm D'Omerkes. © Geert De Rycke

Volledig scherm De Biermoilen. © Geert De Rycke

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.