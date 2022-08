Sixtijn serveert ribbetjes bij Bloemencorso

De Bloemencorso vindt plaats op zondag 4 september en dat betekent groot feest in heel Sint-Gillis-Dendermonde. Ook De Sixtijn draagt zijn steentje bij aan deze dag. ‘s Middags kunnen liefhebbers er smullen van “ribbekes à la Sixtijn”. Liefhebbers zijn welkom van 11.30 tot 14.30 uur en betalen 17 euro. Inschrijven vooraf is een must en kan via hans.vanderpoten@gmail.com of 0479/63.66.00. Voor wie in de vooravond, na de stoet, een hongertje krijgt, zijn er pulled pork burgers. De Sixtijn nodigde ook nog twee DJ’s uit om ‘s avonds voor ambiance te zorgen.