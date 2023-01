Sint-Urmarusstraat drie weken onderbroken door werken aan bushalte

Dendermonde Nu eerste plastic rijbewij­zen vervallen: “Melding sturen aan eigenaars zou nuttig zijn”

Dit jaar vervallen de eerste plastic rijbewijzen met een “bankkaartformaat”, ook in Dendermonde. Gemeenteraadslid Tom Bogman (Vooruit) dringt er daarom bij het stadsbestuur op aan om een melding te sturen naar eigenaars die in zo’n geval verkeren. Dat zit er evenwel nog niet meteen in.

5 januari