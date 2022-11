Sint komt naar Ros Beiaardstad: wandeling, ruilbeurs en gezellig feest op programma

DendermondeDendermonde mag zich ook dit jaar opmaken voor een bezoek van de Sint. De Jeugddienst zorgt in het kader daarvan voor verschillende activiteiten, van een wandeling over ruilbeurs tot gezellig feest.

Een bezoek van de Sint is jaarlijkse gewoonte in Dendermonde. Deze keer komt hij langs op zondag 13 november. “In afwachting daarvan laten we iedereen al met verschillende activiteiten warm lopen voor dat bezoek”, zeggen schepenen Els Verwaeren (N-VA) en Lien Verwaeren (CD&V). “Tekenen, zingen, turnen of naar een verhaal luisteren, het kan allemaal.”

Zo kunnen, tot 6 december, liefhebbers op pad in de stad voor een zoektocht. Onderweg leren kinderen hoe ze een perfecte hulppiet kunnen worden, aan de hand van tal van opdrachten. Ze kunnen ook door een wensbuis schreeuwen welk cadeautje ze graag willen krijgen en op het einde ontvangen ze een diploma. De tocht start aan de bibliotheek, in de Kerkstraat in Dendermonde.

Op vrijdag 4 november vindt de “Recycle Sint”-ruilbeurs plaats. Ouders kunnen speelgoed en boeken, met een maximum van tien stuks, binnen brengen en krijgen in ruil een aantal tegoedbonnen om iets nieuws uit te zoeken. Binnenbrengen kan op 4 november tussen 14 en 19 uur op de M@kerstrap in de bibliotheek. Op 5 november is er tussen 10 en 13 uur de mogelijkheid om iets “nieuw” uit te zoeken.

Voorts vindt op woensdag 9 november een tekenworkshop plaats in de bibliotheek voor wie de allermooiste brief of tekening voor de Sint wil maken. Diezelfde dag is er in “Pieten Testparcours” in het sportcentrum van Sint-Gillis voor kleuters die ervan dromen zelf Piet te worden. Op 27 november zijn kinderen met ouders en grootouders vanaf 13.30 uur welkom in Zaal Belgica Bis om te “Sinterzingen”. Dat is zingen, meebrullen, fluisteren of neuriën met bekende en minder bekende Sintliedjes. Op 3 december vindt om 11 uur nog een voorleesmoment plaats in de bibliotheek, met de leukste Sintboeken.

Tijdens het Sintfeest op zondag 13 november kunnen kinderen dan eindelijk de Sint en zijn Pieten ontmoeten. Dat gebeurt in de bibliotheek, van 11.30 tot 17.30 uur. Bezoekers kunnen meezingen met de Pietenband, bewijzen dat het evenwicht even goed is als dat van de Pieten, proeven van snoepgoed en samen met de Sint op de foto gaan. Iedereen is hiervoor welkom in de bibliotheek en Belgica Bis.

