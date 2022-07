Sint-Cecilia Appels blaast 90 kaarsjes uit en doet dit met groot feest: “Absolute wereldtop komt naar Appels”

De geschiedenis van de huidige Koninklijke muziekmaatschappij Sint-Cecilia gaat al terug naar 1932. In dat jaar werd Hooger Op opgericht, een groep die zich afscheurde van de ‘Kinderen van de Schelde’, waardoor er twee katholieke muzieken waren in Appels. De vete tussen beide muzieken, de ‘gelen' en de ‘Brassers’ genoemd, zou jaren ook het politieke toneel in deze Dendermondse deelgemeente beheersen. Onder invloed van hun eerste dirigent Gustaaf Pée, groeide Hooger Op naar een hoger niveau en werden op provinciale tornooien mooie resultaten behaald. In 1961 ging Hooger Op failliet, maar de muzikanten kochten hun eigen instrumenten op en stichtten St-Cecilia. Tot op vandaag blijft deze koninklijke muziekmaatschappij zeer actief en is de enige overlevende vereniging van de oorspronkelijke groepen die er waren.

Sofie Van Limbergen is voorzitter van Sint-Cecilia en is bijzonder fier op wat het muziek al gedaan heeft en wat ze voor hun 90ste verjaardag nog zullen doen. De festiviteiten gaan door in de feesttent van Chiro Ejo in de Kapellestraat. “Daar krijgen we niet minder dan de Brass Band van Willebroek op bezoek", zegt Sofie. “De absolute wereldtop is dat die we op vrijdag hier mogen verwelkomen. Dit onderdeel van onze viering is betalend, de rest is volledig gratis.”