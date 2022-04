ShaMoDo It weer uit de startblokken met Showcase 2022: “Hoog tijd om weer op een podium te staan!”

Door de coronapandemie vielen ook voor ShaMoDo It de voorbije twee jaar vele optredens weg. Ook de jaarlijkse Showcase, waarbij de dansers hun kunnen tonen aan een groot publiek moest de diepvries in. “Het gemis naar deze show was erg groot”, zegt Coppieters. “Hoewel we het voorbije jaar wel onze opwachting maakten in bijvoorbeeld de Bloemencorso’s in Blankenberge en Sint-Gillis, het Halloween in Lebbeke en Putteke Winter in De Ster in Sint-Niklaas, kan niets aan de Showcase tillen.”