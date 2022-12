Sfeer, lekkers en reuzenrad tijdens Walking Winter

De Walking Dender in augustus is al enkele jaren een vaste, én succesvolle, waarde in Dendermonde. Standhouders bieden dan allerlei lekkers aan in kraampjes opgesteld langs de oever van de Dender in de binnenstad. Het initiatief kreeg dit weekend een winters alternatief, weze het wel iets kleinschaliger. Kraampjes stonden zaterdagavond vooral op de Grote Markt opgesteld en in de Koningin Astridlaan. Zo vormde dit een traject naar de Groene Dender waar een reuzenrad van 22 meter hoog stond opgesteld. Bezoekers konden er gratis een ritje op maken.