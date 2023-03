Serviceclubs Ronde Tafel 57 en Ladies Circle sponsoren boek over kindermisbruik

Gedetineer­den nieuwe gevangenis op de fiets dankzij Fietsate­lier

Gedetineerden die de nieuwe gevangenis in Dendermonde mogen verlaten om bijvoorbeeld te gaan werken, zullen dat met de fiets kunnen doen. Dat is mogelijk dankzij de medewerking van het Fietsatelier van stad Dendermonde. Tien fietsen zijn in bruikleen gegeven.