Serviceclub 51 Ladies steunt GO!Talent met schenking van laptops en cheque

In Oudegem hebben meer dan honderd inwoners een wake gehouden voor de overleden Peter De Bock. De 64-jarige man werd afgelopen weekend met geweld om het leven gebracht door Martine D.L., die bij hem inwoonde. Oudegem was zo in shock dat vriendin Myriam De Valck besloot om een wake te houden voor hem. “Ik zag hem elke dag genieten van zijn pensioen", vertelt ze aangeslagen.