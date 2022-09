Second Line zorgt voor nieuwe generatie binnen Honky Tonk Jazzclub: “We gaan voor eens iets anders”

DendermondeIn de schoot van de Honky Tonk Jazzclub van Dendermonde is een nieuwe werking opgestaan: Second Line. Een nieuwe generatie wil in de jazzbunker meer jongere en nieuwe fans aantrekken. “Door ook eens iets aparts aan te bieden”, klinkt het enthousiast.

De Honky Tonk Jazzclub is al decennia lang een gevestigde waarde in Dendermonde. In een vroegere bunker op de site van Bastion V aan de Leopoldlaan vinden fans van jazz en blues hun gading. De club kan bogen op een reeks legendarische optredens van vaak grote namen en artiesten uit New Orleans, het mekka van de jazzmuziek.

“Honky Tonk is nog steeds volop actief met hun werking en tot vandaag vinden artiesten uit New Orleans de weg naar Dendermonde”, zegt Ilja De Neve. “Maar met Second Line willen we een bijkomend spoor aansnijden. Een jongere generatie richt zich op muziekliefhebbers die ook eens iets nieuws willen proberen dan de New Orleans jazz. We zijn met een aantal jonge mensen die één keer per maand in de jazzbunker iets extra organiseren, bovenop de gebruikelijke programmatie van Honky Tonk. Het is een kans om hier eens iets anders te beleven. Second Line richt zich niet enkel op New Orleans muziek, maar zweert ook bij de betere blues-, roots- en rock ‘n rollacts zonder de ‘roots’ van de club uit het oog te verliezen.”

De naam ‘Second Line’ is niet toevallig gekozen. “Dit is een verwijzing naar de traditie van de Brassbands in New Orleans”, legt Lore De Loose uit. “De Second Line zijn de mensen die achter een band lopen en mee dansen en stappen. Dat willen ook wij zijn voor Honky Tonk: mee een steentje bijdragen om de club verder uit te bouwen en er voor te zorgen dat deze nog zeer lang kan blijven bestaan.”

Op zaterdag 24 september vindt een eerste activiteit plaats. Second Line ontvangt dan The Whodads. De ‘éminences grises’ van de Gentse rock ‘n’ roll scene komen naar Dendermonde om het Second Line 2022-2023 seizoen op gang te blazen. Alle info: www.second-line.be.

