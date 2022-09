Scouts & Gidsen Baasrode nemen gloednieuw lokaal in gebruik: “Heel lang naar uitgekeken”

Buggenhout Cafébaas Michel trekt na meer dan dertig jaar deur Den Bokkal achter zich dicht: “Rijk ben ik er niet van geworden, maar heb wel elke dag kunnen doen wat ik graag doe en dat is veel meer waard”

Na meer dan dertig jaar cafébaas in hart en nieren, trekt Michel Van de Vreken de deur van Den Bokkal in hartje Buggenhout achter zich dicht. Het pensioen wenkt, maar niet zonder tal van mooie herinneringen. “Den Bokkal is een sociaal café. Voor jong en oud. Er waren tijden dat de Missiestraat vol fietsen stond van scholieren die hier op café kwamen”, zegt hij. Voor HLN blikt Michel terug, maar ook vooruit. Want Den Bokkal wordt De Versen Bokkal.

22 september