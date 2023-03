Schrijfster Sofie De Moor stelt twee nieuwe boeken voor tijdens jeugdfestival in bibliotheek

Stakerspi­ket aan Delhaize en winkel voor onbepaalde tijd dicht: “Bezorgd­heid en teleurstel­ling is groot”

Ook bij het personeel van de Delhaize in Sint-Gillis-Dendermonde is het nieuws om alle supermarkten van de keten zelfstandig te maken, in het verkeerde keelgat geschoten. Er is een piket aan de toegangsdeur opgezet en de winkel blijft dicht. Voor onbepaalde tijd.