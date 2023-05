Schoonaarde trapt feestjaar op gang met inhuldiging gerestaureerde kerk

Trainen in Kreta of Australie? Meirdam Sportcen­trum haalt nieuwste cardio-toestellen in huis

Lopen tussen lavendelvelden of in Colorado? Of fietsen in de outback van Australië of door Rome? Dat kan voortaan in Sportcentrum Meirdam in Dendermonde dankzij de installatie van een hele reeks nieuwe cardio-toestellen met de nieuwste technologieën. “We zijn best trots op deze nieuwigheden als sluitstuk van een grote vernieuwingsoperatie”, zeggen Yves Gilen en Sofie Van Damme van Meirdam.