Schip dreigde te kantelen nadat het vast zat onder ponton

Het was een andere schipper die iets voor 10.00 uur dinsdagochtend opmerkte dat een schip in de problemen zou komen omdat het hoog water aan het worden was. De boot was fout vastgemaakt waardoor hij vast zat onder het ponton en dreigde te kantelen en zo water te slikken. De brandweer werd verwittigd en ook de politie kwam ter plaatse om het probleem op te lossen. De brandweer plaatste uiteindelijk een boei waardoor het probleem verholpen was. De schipper werd verwittigd over de problemen aan zijn boot.