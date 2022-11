Schepencollege “neemt akte” van beroep handelaars tegen vergunning heraanleg Oude Vest, archeologische proefputten worden voortgezet: al vroegere kaaimuur Vestje ontdekt

Dendermonde Regenboog­bank in Dendermon­de alwéér gevandali­seerd: “Maar we zullen ze wéér herstellen”

Amper drie weken nadat de herstelde regenboogbank teruggeplaatst werd aan het Sas in hartje Dendermonde, is ze alweer vernield. Vandalen zaagden ze in de nacht van zaterdag op zondag in stukken. Het zorgt voor verontwaardigde reacties in de stad. “Triestig, zo weinig verdraagzaamheid”, klinkt het.

6 november